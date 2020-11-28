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Ekonomi Yatırımcı rehberi (3)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (3)

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:05:14 -
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,92, BES fonları yüzde 0,57 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,84 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,10 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ



Yatırım Fonları0,9229926930
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,65726012
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,8718144
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,8467634
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,9370628
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,7234322
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,6013130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2525250
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ



Emeklilik Fonları (BES)0,5726220457
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,05553025
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,18220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,1029290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,331168629
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,5728280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,0316133
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2116160

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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