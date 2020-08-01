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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (2)

Yeniakit Publisher
2020-08-01 11:04:43 -
Yatırımcı rehberi (2)

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:


TL
Yatırım Aracı Adı2019 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın291,20419,00439,204,8250,82
Cumhuriyet1.939,002.781,002.915,004,8250,34
ABD Doları5,95006,84906,98101,9317,33
Avro6,68207,95708,20303,0922,76
İngiliz Sterlini7,87508,82709,29005,2517,97
İsviçre Frangı6,18207,47707,81404,5126,40


(Sürecek)

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