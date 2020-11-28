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Ekonomi Yatırımcı rehberi (10)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:08:34 -
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO3,452,6430,68
Selçuk Ecza Deposu11,409,4820,25
DO-CO488,50416,7017,23
Kordsa Teknik Tekstil14,8112,7815,88
Ege Endüstri1630,001415,5015,15
Gübre Fabrik.52,2045,7214,17
Emlak Konut GMYO2,171,9312,44
Logo Yazılım111,0098,8512,29
Çelebi96,5086,3511,75
Akçansa15,1813,6111,54
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv27,9431,20-10,45
Sabancı Holding9,9910,81-7,59
Türk Telekom7,678,10-5,31
Tümosan Motor ve Traktör10,7711,36-5,19
Doğan Holding2,442,56-4,69
Koç Holding18,6819,50-4,21
Türkiye Sigorta5,786,02-3,99
İpek Doğal Enerji11,8512,34-3,97
Anadolu Grubu Holding21,3822,26-3,95
Bursa Çimento9,079,44-3,92
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası18.717.669.295

Türk Hava Yolları12.090.759.040

Kardemir (D)11.498.356.286

Emlak Konut GMYO11.459.100.884

Yapı ve Kredi Bank.7.394.258.694

Şişe Cam6.561.601.005

Gübre Fabrik.5.344.718.871

Tüpraş4.794.525.306

Petkim4.510.328.012

T.S.K.B.4.457.646.956

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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