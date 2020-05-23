Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|11,24
|9,53
|17,94
|Hektaş
|15,00
|13,09
|14,59
|Bim Mağazalar
|63,20
|56,50
|11,86
|Coca Cola İçecek
|40,44
|36,24
|11,59
|Net Holding
|2,29
|2,06
|11,17
|Güneş Sigorta
|3,28
|2,96
|10,81
|Tat Gıda
|9,33
|8,47
|10,15
|TAV Havalimanları
|18,71
|17,05
|9,74
|Global Yat. Holding
|3,56
|3,26
|9,20
|Aksigorta
|6,40
|5,87
|9,03
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|12,90
|14,20
|-9,15
|Deva Holding
|17,75
|18,90
|-6,08
|Selçuk Ecza Deposu
|9,09
|9,40
|-3,30
|Aksa Enerji
|4,55
|4,67
|-2,57
|T. Halk Bankası
|5,25
|5,37
|-2,23
|Tüpraş
|80,15
|81,90
|-2,14
|Garanti Bankası
|7,54
|7,70
|-2,08
|Ege Endüstri
|552,00
|562,20
|-1,81
|Koza Altın
|73,60
|74,90
|-1,74
|Türk Traktör
|60,90
|61,90
|-1,62
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.209.430.518
|Garanti Bankası
|2.989.856.523
|Aselsan
|2.949.328.324
|Sasa Polyester
|2.207.575.661
|Alkim Kimya
|1.999.652.067
|Güneş Sigorta
|1.659.432.328
|Pegasus
|1.588.683.004
|Tüpraş
|1.500.357.985
|İş Fin.Kir.
|1.425.561.218
|Bim Mağazalar
|1.416.167.539
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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