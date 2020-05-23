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Ekonomi

Yatırımcı rehberi (10)

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:18:03 -
Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Brisa 11,24 9,53 17,94
Hektaş 15,00 13,09 14,59
Bim Mağazalar 63,20 56,50 11,86
Coca Cola İçecek 40,44 36,24 11,59
Net Holding 2,29 2,06 11,17
Güneş Sigorta 3,28 2,96 10,81
Tat Gıda 9,33 8,47 10,15
TAV Havalimanları 18,71 17,05 9,74
Global Yat. Holding 3,56 3,26 9,20
Aksigorta 6,40 5,87 9,03
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 12,90 14,20 -9,15
Deva Holding 17,75 18,90 -6,08
Selçuk Ecza Deposu 9,09 9,40 -3,30
Aksa Enerji 4,55 4,67 -2,57
T. Halk Bankası 5,25 5,37 -2,23
Tüpraş 80,15 81,90 -2,14
Garanti Bankası 7,54 7,70 -2,08
Ege Endüstri 552,00 562,20 -1,81
Koza Altın 73,60 74,90 -1,74
Türk Traktör 60,90 61,90 -1,62
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 3.209.430.518
Garanti Bankası 2.989.856.523
Aselsan 2.949.328.324
Sasa Polyester 2.207.575.661
Alkim Kimya 1.999.652.067
Güneş Sigorta 1.659.432.328
Pegasus 1.588.683.004
Tüpraş 1.500.357.985
İş Fin.Kir. 1.425.561.218
Bim Mağazalar 1.416.167.539


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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