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Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı- Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 1,74'lük kazançla kapattı

16 Mart 2019 Cumartesi 11:10
Yatırımcı rehberi (1)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,74'lük kazançla 103.304,05puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 100.651,70 puanı, en yüksek ise 103.880,40 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,29'luk artışla 118.180,59puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,57'lik primle 123.489,63puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,80'lik kazançla 97.744,69puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,15'lik kayıpla 72.945,57puana geriledi.


- Deva Holding en çok prim yapan hisse


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,90 ile Deva Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 13,42'lik artışla Emlak Konut GMYO, yüzde 11,36'lık yükselişle de Metro Holding izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 7,57 ile TürkTraktör oldu. Bu hisseyi yüzde 7,11'lik düşüşle Tekfen Holding, yüzde 6,44'lük azalışla da Gübre Fabrikaları takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 4 milyar 519 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 73 milyon lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 576 milyon lirayla Petkim takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 46 milyar 610 milyon lirayla Koç Holding, 38 milyar 346 milyon lirayla Garanti Bankası ve 37 milyar 387 milyon lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.


- Altın ve dolar yükseldi


Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,66'lık artışla 229,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,66'lık kazançla bin 532 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,24'lük artışla 5,4690 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 1,27'lik yükselişle 6,2070 lira oldu.

Geçen hafta 7,1490 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,68'lik primle 7,2690 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,74 değer kazanarak 5,4630 liradan alıcı buldu.


- Yatırım fonları


Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,44, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,19 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:10
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