Yatırımcı güvenli liman arıyor! Altın 2019’da yeni fırsatların aracı olabilir
Para ve piyasaları ve şirketler açısından 2019 yılının zorlu geçeceği yönündeki beklentiler, yatırım araçlarına da yansımaya başladı. İddiaların aksine 2019’da dolardan ziyade kısa vadede değeri düşen altına yatırım yapanların orta vadede kazançlı çıkması bekleniyor. Uzmanlar, bu yılın ağustos ayında 280 lira seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran altının gram fiyatı, kısa vade için yatırımcısına alım fırsatı verebileceğini ifade ediyor.25 Aralık 2018 Salı 12:11
Mehmet Canıtatlı
Altının gram fiyatı, 2018 yılında dolar/TL kurundan aldığı destek ile yatırımcısının yüzünü güldüren en değerli emtia olma özelliğini korudu. Hükümetin almış olduğu tedbir ve önlemler, finans kurum ve kuruluşların sahada daha etkin olması, ABD ile ilişkilerin normalleşmesi gibi nedenler yurt içi piyasalarda dolar/TL kurunun gerilemesine neden oldu.
Kazanım devam edecek
Dolar/TL kurunda yaşanan sert düşüşler beraberinde altının gram fiyatında gerileme getirdi. Altının gram fiyatı, yılın son çeyreğinde gramında 73 lira gerileyerek 207 lira seviyesini test etti. Ancak dolar/TL kuru ve altının ons fiyatının tekrar toparlanmasıyla geçen hafta altının gram fiyatının 217 liraya yükselmesine neden oldu.
AA Finans Analisti İslam Memiş, yaptığı değerlendirmede, teknik olarak altının gram fiyatının 207-217 lira bant aralığına yerleştiğini, kısa vade için TL’de değer kazanımlarının devam edeceğini kaydetti.
Son alım fırsatı
Piyasalardaki genel seyre bakıldığında TL’nin değer kazanması, beraberinde yurtiçi piyasalarda döviz kurlarının gerilemesine neden olabilecek bir beklenti hakim.
Uzmanlara göre teknik olarak dolar/TL kurunun gerilemesi, altının gram fiyatının 207 devamında 202 lira seviyesine kadar geri çekilmesine neden olabilir. Altının gram fiyatı, 2019 yılında düğün yapacak, altın borcu olan veya altına yatırım yapacak vatandaşlar için son kez alım fırsatı vereceği tahmini öne çıkıyor.
Düşüş kalıcı olmayacak
2019’da ticaret savaşlarının küresel ekonomilere olumsuz yansıması, Brexit süreci belirsizliği, başta Asya borsaları olmak üzere gelişmiş ülke borsalarında sert satışlar yaşanma ihtimali gibi nedenler, önümüzdeki aylarda yatırımcıların güvenilir liman olarak altın tercihinin artmasına neden olabilir. Altınla ilgili porfesyonel yorumlarıyla tanınan uzmanlara göre bu durum gelişmekte olan ülkelerde doların değer kazanacağını işaret ederken, uluslararası piyasalarda altının ons fiyatını olumlu yönde destekleyecek.
Mehmet Ali Yıldırımtürk de altının böylesine dengesiz bir dönemde yatırımcılar için güvenli bir liman olduğu görüşünü dile getiriyor.
2019’da neler olabilir
-Dolar uluslararası piyasalarda değer kazanırsa altının gram fiyatında yeni zirveler görülebilir.
-Altının gram fiyatı 2019’da 290 liraya yükselerek yeni zirvesini test edebilir.
-Yatırımcılar yaşanabilecek kısa vadeli düşüşlerde paniğe kapılmamalıdır.
-Devletin vermiş olduğu destek ve teşviklerden yararlanmak için yastık altındaki altınlarını bozduran vatandaşlar, kısa vadeli düşüşleri fırsata çevirebilir ve altına olan talebin artmasına neden olabilir.
-Altına talep olduğu takdirde Darphane’nin altın basım oranında da yükselecektir.
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