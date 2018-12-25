Yatırımcı güvenli liman arıyor! Altın 2019’da yeni fırsatların aracı olabilir

Mehmet Canıtatlı

Altının gram fiyatı, 2018 yılında dolar/TL kurundan aldığı destek ile yatırımcısının yüzünü güldüren en değerli emtia olma özelliğini korudu. Hükümetin almış olduğu tedbir ve önlemler, finans kurum ve kuruluşların sahada daha etkin olması, ABD ile ilişkilerin normalleşmesi gibi nedenler yurt içi piyasalarda dolar/TL kurunun gerilemesine neden oldu.

Kazanım devam edecek

Dolar/TL kurunda yaşanan sert düşüşler beraberinde altının gram fiyatında gerileme getirdi. Altının gram fiyatı, yılın son çeyreğinde gramında 73 lira gerileyerek 207 lira seviyesini test etti. Ancak dolar/TL kuru ve altının ons fiyatının tekrar toparlanmasıyla geçen hafta altının gram fiyatının 217 liraya yükselmesine neden oldu.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yaptığı değerlendirmede, teknik olarak altının gram fiyatının 207-217 lira bant aralığına yerleştiğini, kısa vade için TL’de değer kazanımlarının devam edeceğini kaydetti.

Son alım fırsatı

Piyasalardaki genel seyre bakıldığında TL’nin değer kazanması, beraberinde yurtiçi piyasalarda döviz kurlarının gerilemesine neden olabilecek bir beklenti hakim.

Uzmanlara göre teknik olarak dolar/TL kurunun gerilemesi, altının gram fiyatının 207 devamında 202 lira seviyesine kadar geri çekilmesine neden olabilir. Altının gram fiyatı, 2019 yılında düğün yapacak, altın borcu olan veya altına yatırım yapacak vatandaşlar için son kez alım fırsatı vereceği tahmini öne çıkıyor.

Düşüş kalıcı olmayacak

2019’da ticaret savaşlarının küresel ekonomilere olumsuz yansıması, Brexit süreci belirsizliği, başta Asya borsaları olmak üzere gelişmiş ülke borsalarında sert satışlar yaşanma ihtimali gibi nedenler, önümüzdeki aylarda yatırımcıların güvenilir liman olarak altın tercihinin artmasına neden olabilir. Altınla ilgili porfesyonel yorumlarıyla tanınan uzmanlara göre bu durum gelişmekte olan ülkelerde doların değer kazanacağını işaret ederken, uluslararası piyasalarda altının ons fiyatını olumlu yönde destekleyecek.

Mehmet Ali Yıldırımtürk de altının böylesine dengesiz bir dönemde yatırımcılar için güvenli bir liman olduğu görüşünü dile getiriyor.

2019’da neler olabilir

-Dolar uluslararası piyasalarda değer kazanırsa altının gram fiyatında yeni zirveler görülebilir.

-Altının gram fiyatı 2019’da 290 liraya yükselerek yeni zirvesini test edebilir.

-Yatırımcılar yaşanabilecek kısa vadeli düşüşlerde paniğe kapılmamalıdır.

-Devletin vermiş olduğu destek ve teşviklerden yararlanmak için yastık altındaki altınlarını bozduran vatandaşlar, kısa vadeli düşüşleri fırsata çevirebilir ve altına olan talebin artmasına neden olabilir.

-Altına talep olduğu takdirde Darphane’nin altın basım oranında da yükselecektir.