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Ekonomi Yatırımcı fiyat eşiği arayışında! Altın fiyatları dar bant hareketinde
Ekonomi

Yatırımcı fiyat eşiği arayışında! Altın fiyatları dar bant hareketinde

Yeniakit Publisher
2023-11-01 12:49:00 - 2023-11-01 12:49:37
Yatırımcı fiyat eşiği arayışında! Altın fiyatları dar bant hareketinde

Altın fiyatlarında yükseliş seyri yerini duraklamaya bıraktı. Bu etkinin hangi banda kadar sürebileceği ise merak konusu...

Gram altın sabah piyasada 1804 lira seviyelerinden işlem görürken çeyrek altın 2957 lira seviyelerinde bir seyir gösteriyor. Özellikle son bir haftalık süreçte Ortadoğu'da şekillenen statik tablo bu gerilemede önemli bir etki oluşturdu.

Bölgede çatışmaların tırmandığı esnada güvenli liman arayışına girerek gram altın 1900 bandını zorlamaya başlarken çeyrek altın 3000 seviyelerine dayanmıştı.
Gram ve çeyrekte tutunma noktaları ve destek hattı ön plana geçmiş bulunuyor.

1800 lira ve aşağı seviyeler gram için alım noktası, çeyrek için ise 2950 ve alt bandın alım eşiği olarak değerlendirilebileceği yönünde fikir beyan eden altın piyasası uzmanları küçük düşüşlerin, gerilemelerin şu dönemde olabileceğini hatırlatırken piyasa refleksinin çok sert olmayacağı kanaatinde.

Gram altında son dönemde yaşanan hızlı yükselişin ana nedeni ons altında yaşanan risk algısında bozulma ile birlikte yükselişin gerçekleşmesiydi. Uygulanan ekonomik politikaların etkisine rağmen kurda sadeleştirme adımlarının devamı ile birlikte sınırlı yükselişin de devam ettiğini söyleyebiliriz.

Hangi faktörler etkili oluyor?

Ons altında kısa dönem önce gerçekleşen jeopolitik risk etkisi ile yaşanan yükseliş sonrasında dün önce psikolojik seviye 2000 dolar altında fiyatların kalıcılık sağladığını sonrasında ise 1985 dolar önemli destek seviyesinin aşağı yönlü kırıldığını gördük. Bu akşam ABD’de Fed toplantısında doları zayıflatıcı açıklamaların gelmesi, aynı zamanda jeopolitik risk etkisinin azalması durumunda geri çekilmenin devam etmesi beklentisi hakim.
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