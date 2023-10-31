Yatırımcı altında beklemeye geçti! Gram ve çeyrekte fiyat rötarı

Küresel altın talebi, külçe ve madeni paralara yönelik talebin azalması ve merkez bankalarından gelen durgun talep nedeniyle yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6 düşerek 1.147,5 tona geriledi. Dünya Altın Konseyi'nin, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin "Küresel Altın Trendleri" raporu yayımlandı.Rapora göre, merkez bankalarının alımlarının geçen yılki rekor seviyenin gerisinde kalması ve kuyumcuların tüketiminin azalmasıyla tezgah üstü ticaret hariç küresel altın talebi, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın ayını çeyreğine göre yüzde 6 düşerek 1.147,5 tona indi.

Ons tedirginliği sürüyor

Söz konusu talebin beş yıllık ortalamanın yüzde 8 üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.Yaşanan jeopolitik gerilimin ortaya koyduğu tedirginlik ons altın üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Genel görünümü itibari ile trend yukarı yönü işaret ediyor. Hafta başında 2004 dolar seviyesinde fiyatlama ile başlayan ons altında dün gün içerisinde kar realizasyonları geldi

Gram ve çeyrekte direnç pozisyonları

Ons altın geçen hafta Cuma günü 16 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesi 2009 doları test ettikten sonra gelen kar realizasyonları ve ABD tahvillerinin güçlü görünümü karşısında geriledi. Kur tarafında ise yurtiçinde Merkez Bankası faiz kararının ardından gözler Fed’e dönmüş durumda. İlk direnç noktası olarak 1820TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1830TL ve 1840TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1800TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir.Gram altın şu sıralarda 1815 seviyesinrde hareket ediyor. Çeyrek altın 2.971 liradan işlem görmeye devam ediyor.

Bekleme zamanı mı?

Elinde altın bulunan yatırımcıların bu süreçte beklemeye devam etmesi gerektiğine dikkati çeken altın piyasası uzmanları ise Ortadoğu'daki gerilimin durağanlaşmasıyla birlikte fiyatlarda da geri çekilmelerin görülebileceğini, alım için bekleyenlerin ise bu sürece dikkat etmelerinin daha mantıklı olacağı yönünde görüş bildirdiler.

1800 seviyelerinin şu durumda da alım için bir seçenek olabileceği 1800'lük gramdaki gerilemenin ise fırsat olarak görülmesi gerektiğine vurgu yapılırken aynı durumun çeyrekte 2950 ve altının fırsat olarak ön planda bulunduğu hatırlatıldı

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