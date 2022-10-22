Yatırıma ve tarımsal üretime Hazine taşınmazı desteği

2023 yılı Bütçe Gerekçesi’nden yapılan derlemeye göre Hazine’nin özel mülkiyetinde yahut devletin tasarrufu altında bulunan taşınmazların tarım, hayvancılık ve turizm sektörünü destekleme yönündeki projelerde kullanılması uygulaması sürdürülecek. Proje bazlı yatırımlara arazi desteği sağlamak için de Hazine taşınmazları arz edilecek. Bu yılın 8 ayında proje bazlılar da dahil 52 milyar 960 milyon lira tutarlı ve 6 bin 620 istihdam taahhütlü yatırım için 1 milyon 816 bin metrekare taşınmaz yatırımcılara tahsis edildi.

Kira süresi uzatılıyor

Hazine’ye ait tarım arazileri kullanıcılarına 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilirken kira bedelleri cari yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanıyor. Kira bedellerinin tahsilatı hasat sezonu da dikkate alınarak sene sonunda tek seferde yapılıyor. Ayrıca yükümlülüklerini yerine getirenlere kira süresini yeniden uzatma veya 10 yıl boyunca kullananlara doğrudan satın alma hakkı tanınıyor. Bu kapsamda şimdiye kadar gerekli şartları taşıyan 58 bin 410 çiftçiye 622 milyon 770 bin metrekare taşınmazın kiralama işlemi yapıldı.

Çalışmalar devam edecek

İthal edilen tıbbi, aromatik ve süs bitki türlerini ülkede üretmek isteyen vatandaşlara Hazine taşınmazlarını kiralama kolaylığı sağlanıyor. Bu çerçevede taşınmazların belirli programlar dahilinde gerçek veya tüzel kişilere kiralanmak üzere ilana çıkarılmasına ilişkin çalışmalar 2023 yılında da devam edecek. Tıbbi, aromatik ve süs bitki türlerinin yetiştirilmesi için uygulamanın başladığı Ağustos 2018’den bugüne kadar 37.3 milyon metrekare taşınmaz kiralandı.

Başta ceviz ve badem olmak üzere kavak, kızılağaç, okaliptüs, badem, Antep fıstığı, zeytin, ceviz, fıstıkçamı, kızılçam, sedir, köknar, ladin, akasya gibi türlerde ağaçlandırma amaçlı kiralamaları desteklemek için Hazine taşınmazlarının arz edilmesi çalışmaları da sürdürülecek. 2021 yılı ve 2022’nin 8 ayında 19.85 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz gerçek ve tüzel kişilere kiraya verildi.

Faaliyetler hızlanıyor

Ceviz, badem ve Antep fıstığında yüksek verim elde edilebilecek illerin belirlenmesi faaliyetleri hızlanacak. Hazine taşınmazları bu amaçla arz edilecek. 2023-2025 döneminde başta ceviz, badem olmak üzere ağaçlandırma amaçlıların yanı sıra tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği için kiralanmak üzere toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz ilana çıkarılacak.

Toprağı ve yeterli toprağı olmayan çiftçilerin tarımla uğraşmaları için ikamet ettikleri yerlerde bulunan Hazine taşınmazlarının 20 yıla kadar kiralanmasına yönelik proje başarılı şekilde devam ediyor. Proje kapsamında şimdiye kadar 19 milyon metrekare arazi çiftçilere kiralandı.