Yatırım yapacaklar dikkat: Bu adam ne dese tersi çıkıyor!

Her dediğinin tersi çıkan ekonomist Atilla Yeşilada, yıl sonunda büyük getiri vaad eden yatırım aracını duyurdu. Yeşilada’nın analizi, milyonlarca yatırımcının dikkatini çekti.

Dalgalı bir süreçten geçen piyasalara ilişkin dikkat çeken bir analiz geldi. Her dediğinin tersi çıkan Atilla Yeşilada’nın son değerlendirmesi, yılın sonuna doğru rekor bir getiri sağlayacak yatırım fırsatını ortaya koydu.

PİYASALAR ALEV ALDI

TCMB'nın faiz oranlarını yüzde 50 seviyesine çıkarması, mevduat faizlerinin yüzde 55'e yükselmesine ve borsanın 10 bin puan geçerek yeni bir rekora ulaşmasına yol açtı. Faiz artırımı, TL bazlı varlıklara olan ilgiyi artırırken dolar piyasasında bir durgunluk gözlemlendi.

Yakın zamanda 33 Türk Lirası'na kadar yükselen dolar, daha sonra 32.5 TL seviyesine geriledi. Borsa İstanbul ise 10 bin 800 puanlık zirveden 10 bin puana düşse de tekrar toparlanarak 10 bin 733 puana ulaştı.

YEŞİLADA'DAN BORSA TAHMİNİ

Borsada gözlenen bu yükselişten sonra pek çok yatırımcı, piyasanın geleceği hakkında merak içinde. Tam bu esnada açıklamalarda bulunan Atilla Yeşilada, "Borsa, bu gelişmeleri sindirmek için biraz daha zaman tanımalı." şeklinde konuştu.

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