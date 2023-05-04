Yatırım yağıyor! Türkiye’de 20 tane daha açacaklar

İspanyol turizm gruplarından biri olan ve 25 ülkede 280’den fazla oteliyle hizmet veren Barceló Hotel Group'un, yaptığı yatırımlar sayesinde İspanya’nın 2. dünyanın ise 30. büyük otel zinciri olduğunu aktaran Simón Pedro Barceló: “ Bugüne kadar 70 milyon Euro'dan fazla yatırım yaptığımız Türkiye’ye çok inanıyor ve potansiyeline güveniyoruz.’’ yorumunda bulundu.

5 yılda 20 otel işletme planımız var

Genişleme stratejileri ve büyüme kararlılıkları açısından Türkiye’nin oldukça önemli bir bir ülke olduğunu aktaran Barceló: ‘’ 25 yıldır içinde olduğumuz ve yakından tanıdığımız bir pazar olan Türkiye’ye, Grup olarak yatırımlarımızı artıracağız. Şu anda İstanbul’da 2, Ankara’da 1 otelimizdeki 500’den fazla odamızla hizmet veriyoruz. Önümüzdeki beş yıl içerisinde ise otel sayımızı 20’ye çıkarmayı planlıyoruz. Hedefimiz İstanbul ve Ankara’daki mevcudiyetimizi artırmak. İzmir, Bursa ve Konya gibi önemli şehirlerin yanında en çok ilgi gören Bodrum, Antalya ve Alanya gibi tatil destinasyonlarında ise yeni oteller açmak.’’ dedi.

Yıl sonunda Kapadokya’da 5 yıldızlı bir otel açıyoruz

Türkiye’nin en çok dikkat çeken destinasyonlarından biri olan Kapadokya’da yıl sonuna kadar beş yıldızlı bir otel açacaklarını söyleyen Barceló sözlerine şöyle devam etti: ‘’ Türkiye’deki yatırım fırsatlarını değerlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda yıl sonunda Kapadokya’da yaklaşık 200 odalı beş yıldızlı bir otel açacağız. Aynı zamanda Iberojet adlı havayolumuzla Kapadokya’ya direkt uçuşlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz.’’

22 Milyon Euro Ciro

Grubun 2023 bütçesinin 5,6 milyar Euro’ya ulaşmak olduğunu ifade eden Barceló, ‘’ Söz konusu bütçenin 1,9 milyar Eurosu oteller bölümünden geliyor. Türkiye’deki şirketimizin 2022 yılında gerçekleşen 22 Milyon Euro’luk cirosu ise ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini destekleme taahhüdümüzü teyit ediyor. Yüzde 85 doluluk oranı ile hizmet veren ve 120’den fazla ülkeden misafirleri ağırladığımız Türkiye’deki otellerimizin performansından ve Grubumuzdaki 17 yıllık deneyimiyle Türkiye Bölge Müdürü olarak görev yapan Hasan Ekmen liderliğinde kurulan profesyonel ekipten oldukça memnunuz‘’ dedi. Barceló Group’un Başkanı Simón Pedro Barceló, işletme yönetimi ve kira sözleşmeleri ile devam eden bir iş modeline sahip olduklarını, uygun bir fırsat olması halinde ise mülk yatırımı yapmayı düşünebileceklerini vurguladı.

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