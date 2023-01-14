Yatırım uzmanı Cem Kaya ABD enflasyon açıklaması sonrası altının durumunu değerlendirdi Hem dolara karşı hem de…

Altın fiyatlarında hareketli seyir devam ediyor. ABD enflasyon verisinin 6 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 6,5’e gerilemesiyle birlikte altında güç kazanımı hızlandı. Fed’in faiz artırım hızını düşürmesi ihtimalinin artması, resesyon beklentilerinin zayıflaması, doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında güç kaybına yönelecek olması altına ivme kazandırdı. Fed’in bundan sonraki faiz artırımlarında artış oranının 25 baz puan olarak kalacağı beklentisi yükseldi.

Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Direktörü Şükrü Cem Kaya, ABD’nin açıkladığı enflasyon açıklamasını değerlendirdi. Kaya’ya göre altın en güvenli yatırım limanı olarak görünüyor.



ABD enflasyon sonrası ABD 10 yıllık tahviller yüzde 3,51 in altına geldi. Bu gelişme risk iştahının arttığını gösteriyor. Böyle bir ortamda ons altın da talep devam edecektir.

Ancak teknik olarak 1900 seviyesi oldukça önemli. BU seviyenin geçilmesi halinde 1975 hedef olarak izlenecektir.

“GRAM ALTIN GÜVENLİ LİMAN KONUMUNDA”

Gram altın hem dolara karşı hem de Ons altına karşı korunaklı olduğu için yerli yatırımcı tarafından güvenli liman konumunda. Bu tarafta da yükselen trend devam edecektir.

İçinde hem altın hem de yurtdışı hisse senedi olan fonlar önümüzdeki günlerde talep görmeye devam edecektir.