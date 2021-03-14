Yatırım gurusu Mark Mobius: Türkiye’deki reformların zamanlaması çok iyi

Türkiye’nin ekonomik reform paketini değerlendiren 84 yaşındaki Amerikalı yatırımcı Mobius, “Kesinlikle reformlar çok önemli unsurlar ve (uygulanması için) zamanlama çok iyi” değerlendirmesinde bulundu.

Mükemmel bir zaman

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu kriz ortamının fırsata dönüştürülebileceğine işaret eden Mobius, “Bu gibi kriz zamanlarını kullanmak reformları uygulamanın iyi bir yolu. Çünkü insanlar değişiklikleri daha kolay kabul edebilir. Bu yüzden, reform yapmak için mükemmel bir zaman olduğunu düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu. 2021 yılında küresel ekonomik büyümenin yeniden canlanacağının altını çizen Mobius, “Bence aşılar piyasaya sürüldükçe, bu yıl çok iyi geçecek. Burada çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum; insanlar karantina uygulamalarından bıkmaya başlıyorlar. Karantina uygulamalarının gerçekten gerekli olduğunu düşünmüyorlar. Salgın korkusunu sürdürmeye devam eden hükümetlere karşı bir devrimi göreceğinizi düşünüyorum. Bütün bunların birleşimi, bu yıl iyi bir sonuç alınacağına işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Olumlu yansıyacak

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketini onayladığını hatırlatan Mobius, “Amerikalı tüketicilerin eline büyük miktarlarda para veriliyor. Dünyanın en büyük ekonomisine ilaveten Çin’in de iyi durumda olduğunu görüyoruz. Küresel büyüme iyileşecek ve bu durum gelişen piyasaları da etkileyecek. Bu nedenle de, gelişmekte olan pazarların çoğunun iyi performans gösterdiğini görüyoruz” dedi. Küresel ekonomide 2021 yılında beklenen canlanmanın ve artan likiditenin Türkiye’de olumlu yansımalarının olacağına işaret eden Mobius, “Tabii ki, para biriminin istikrara kavuşması ve ABD doları karşısında daha güçlü bir Türk lirası görmemiz şartıyla, Türkiye eşit derecede başarılı olacaktır. Bu yılın başlarında Türk lirası ABD doları karşısında güçlendi, ancak şimdi zayıfladı. Umarım istikrar kazanır ve bu da Türkiye için iyi olur” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'de fırsatların olacağını düşünüyorum”

Türkiye’nin 2021 yılındaki ekonomik görünümünün yatırımcılar için fırsatlar sunduğuna işaret eden Mobius, “Türkiye’de iyi fırsatların olacağını düşünüyorum. Şu anda zaten yaptığımız yatırımlar var. Gördüğümüzü beğeniyoruz, bu yüzden yatırım yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Mobius, “Açık konuşmak gerekirse, durağanlıkla büyüme elde edemezsiniz. Değişimle, inovasyonla ve bahsettiğimiz reformlarla büyürsünüz. Dolayısıyla, bunun (büyümenin) anahtarının elbette reform programı olduğunu ve bunu başarıyla uygulamak olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.