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Yatırım fonu istatistikleri

22 Mart 2019 Cuma 15:04
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

FonKategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran FonAdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
Yatırım Fonları0,0330921789
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları-0,02816019
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları-0,0116106
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları0,05653926
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon-0,03734824
Yatırım Fonları - KatılımFonları0,05392514
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları0,4513130
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları0,0622220


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:04
  1. Yatırım fonu istatistikleri

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