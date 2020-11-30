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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:41:28 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,11 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,31299122176
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,14725616
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,6718018
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,7767364
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,23701950
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,28341915
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,5213013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1125250

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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