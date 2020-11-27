  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:53:46 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,0129920990
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,10724626
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,1018612
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,59675710
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,08705317
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,03342212
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,7713013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0325250

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Son dakika Merkez Bankası kararı... Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı.
Koronavirüste kırmızı alarm! Bakanlık'tan flaş karar: Tüm illere...
Korona Virüs

Koronavirüste kırmızı alarm! Bakanlık'tan flaş karar: Tüm illere...

Sağlık Bakanlığı'ndan tüm illere gönderilen genelgede ise özel hastanelerin pandemi süresince ek yatak taleplerinin karşılanacağı belirtildi..
AFAD İzmir Depremi'nin son verilerini paylaştı: Ölü sayısı arttı
Gündem

AFAD İzmir Depremi'nin son verilerini paylaştı: Ölü sayısı arttı

AFAD tarafından yapılan son açıklamayla İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 117'ye yükseldiği ifade edildi.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay