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Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:29:41 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,0729920792
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,27725616
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,4718414
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,08675512
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,08704129
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,04342212
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,361349
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1125250

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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