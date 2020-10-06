  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri
Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:08:51 -
Yatırım fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,29 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,29 296 275 21
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,10 72 72 0
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,92 17 17 0
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 1,57 65 65 0
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,34 70 67 3
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,08 34 26 8
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,20 13 3 10
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,03 25 25 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna'dan Türkiye'ye flaş teklif! 'Ankara'ya bildirdik' diyerek duyurdular
Dünya

Ukrayna'dan Türkiye'ye flaş teklif! 'Ankara'ya bildirdik' diyerek duyurdular

Türkiye'nin 2020 yılı itibariyle 107 İHA teslim ettiği Ukrayna, 48 adet Baykar Savunma ürünü Bayraktar TB2 SİHA için Ankara'ya teklifte bulu..
Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı
Aktüel

Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı

Kahraman Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik te..
Şii alimden İran'a Ermenistan tepkisi! İran'ın sinsi planını anlattı
Dünya

Şii alimden İran'a Ermenistan tepkisi! İran'ın sinsi planını anlattı

Lübnan'daki Şii alimlerden ve Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, İran'ın Ermenistan'ı desteklemesine tepki gösterdi..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay