Yatay geçiş sınavları iptal mi edildi? Son dakika YÖK’ten yatay geçiş sınavı açıklaması

Korona salgını döneminde yurtdışında öğrenim gören Türk vatandaşların mağdur olmaması için YÖK, yatay geçişlerde bir takım kolaylıklar sağladı. Ancak, YÖK’ün salgın döneminde öğrencilerin mağdur olmaması konusunda iyi niyetini bazı çevreler tarafından suistimal edildiği açıklandı. Yatay geçiş sınavlarında usulsüzlük yapıldığına ilişkin YÖK’ten açıklama geldi. YÖK açıklamasında şunları dile getirdi: “Kurulumuzca inceleme başlatılmış ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından yapılan incelemeler neticesinde usulsüz yatay geçişlerin yapılmış olduğu ve bunların “özellikle Ukrayna’da bulunan bazı yükseköğretim kurumları üzerinden” yapıldığı tespit edilmiştir.

Hangi üniversitelere yatay geçiş yapılır?

Kayıt ve yurt dışından yatay geçiş için Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarı sıralaması şartı aranan tıp, eczacılık, hukuk gibi programlara yurt dışından yatay geçiş yapacak kişilerde Dünya Üniversite Sıralamalarında ilk 1000 içinde yer alan yükseköğretim kurumlarında okuyanlar için bu başarı sırası aranmamaktadır. Söz konusu sıralamalarda ilk 1000’de yer alan Ukrayna’daki bazı yükseköğretim kurumlarının, “yatay geçişte başarı sıralaması şartından muaf olabilmek için tercih edildiği, bazı öğrencilerin bu yükseköğretim kurumlarına usulsüz kayıt yaptırmış olduğu, kimilerinin kayıt işlemleri sonrası ilgili ülkede bir gün bile bulunmaksızın yükseköğretim kurumlarımıza yatay geçiş yaptığı” anlaşılmıştır.

Ayrıca KKTC’de bulunan bazı üniversitelerde önce YKS’de başarı sıralaması kararı olanların dışındaki programlara kayıt yapılıp sonra başarı sıralaması olan Türkiye’deki ilgili programlara geçişin sağlandığı da Denetleme Raporlarına yansımıştır. Bir örnek verilmesi gerekirse; YKS başarı sırası 231.000 olan bir adayın önce Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programına kayıt yaptırdığı, ardından KKTC’deki bir

üniversitenin Hukuk programına yatay geçiş yaptığı, sonrasında da buradan İstanbul’daki bir vakıf üniversitesi Hukuk programına mevzuata aykırı biçimde geçiş yaptığı görülmüştür. Bu örnekleri çoğaltmak maalesef mümkündür.

Yatay geçiş yapan öğrencilerden istenen belgeler neler?

İncelemeler sırasında ayrıca eksik belgelerle yatay geçişleri yapılmış öğrenciler de tespit edilmiş ve tüm bu hususlarla ilgili olarak “öğrenci yatay geçişlerinde mevzuata uygun hareket edilmesi ve ivedilikle gerekli belgelerin tamamlatılması; belgeleri uygun olmaksızın veya eksik belgeleri tamamlatılmaksızın usulsüz yatay geçiş yapmış veya yurt dışından öğrenci kabul kontenjanı çerçevesinde usulsüz alınmış öğrenciler ile ilgili olarak mevzuat hükümleri gereğince kayıt işlemlerinin iptal edilmesi’’ üniversitelere bildirilmiştir.

Yurt içinde YKS sınavına yıllarca hazırlanan yüzbinlerce gencimize ve onların emeklerine haksızlık ederek özellikle YKS başarı sıralaması şartı bulunan tıp, hukuk, eczacılık gibi programlara fırsat eşitliğine aykırı ve usulsüz bir şekilde kayıt hakkı kazanmaya yönelik olan; küresel salgın döneminde yurtdışındaki öğrencilerimizin mağdur olmaması için alınmış, insani tarafı ağır basan kararlarımızın bir tür istismarı niteliğindeki bu girişimlerin asla kabul edilmeyeceği ve gereğinin yapılacağı bilinmelidir."

Yatay Geçiş için gerekli belgeler nelerdir?

Her üniversite farklı belgeler isteyeceği için bunu ilgili üniversitenin güncel yatay geçiş bölümünden(Öğrenci İşleri sayfasında yer alır) bakarak görmeniz daha sağlıklı olacaktır.Ancak nerdeyse istisnasız istenen belgeler şunlardır :

1-Transcript : Aldığınız bütün notları gösteren belge.Öğrenci İşleri'nden alınır.Ücreti 10 lira civarıdır.(yurt içiyseniz).Öğrenci kopyası yerine kapalı zarfta olanını almanız hem işinizi garantiye alır ( çünkü bazıları kapalı istiyor ) hemde işe gösterdiğiniz ciddiyeti belli eder.

2-Öğrenci Belgesi

3-Disiplin Belgesi

4-Ders müfredatı

5-Derslerin içerikleri

6-ÖSYM sonuç belgeniz.