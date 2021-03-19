Bazı üniversite öğrencileri çeşitli nedenlerden ötürü yatay geçiş yapmak istiyorlar. Bu süreçte yatay geçiş ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Yatay geçiş için en çok sorulan sorular arasında Yatay geçiş için nereye başvurulur? Yatay geçiş için gerekli evrak nelerdir? Soruları bulunuyor.

Yatay geçiş için istenen belgeler, her üniversiteye göre değişim gösterir. Üniversitenize ait yatay geçiş için istenen belgeleri öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz. Ancak genel itibariyle yatay geçiş için gerekli evrak şunlardır:

1-Transcript: Aldığınız bütün notları gösteren belge. Öğrenci İşleri'nden cüzi bir miktar ücretini ödeyerek alabilirsiniz.

2-Öğrenci Belgesi

3-Disiplin Belgesi

4-Ders müfredatı

5-Derslerin içerikleri

6-ÖSYM sonuç belgeniz.

Yatay geçiş için nereye başvurulur?

Yatay geçiş için istenen belgeler eksiksiz bir şekilde topladıktan sonra ya üniversitenin öğrenci işlerine veya bölümün öğrenci işlerine (bunu üniversite belirleyecek) bizzat giderek başvuru yapmanız gerekiyor. Bazı üniversitelere online olarak başvuru yapılabiliyor.