Yatay fiyat sürecek mi? Gram ve çeyrekte bu seviye önemli! Alım-satım fırsatı

Elinde altın bulunduran küçük yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında "Altının hangi seviyede kalacağı, düşüş ve yükseliş bandında hangi seviyelerden alım ve satım yapılması gerektiği" yer alıyor.

Peki piyasa verileri bu soruya nasıl karşılık veriyor?

İşte cevabı:

Ons altın belirleyici

Altın fiyatının şekillenmesinde ons altındaki veri ve gelişmeler önemli bir unsur. Ons altında ABD doları ve tahvil faizlerinde yaşanan geri çekilme ile birlikte yükseliş sürdü. ABD’de haftanın en önemli verisi Fed FOMC toplantısı gerçekleşecek, herhangi bir faiz değişikliği beklenmese de kurumdan gelen açıklamalar önemli.

Veri seyrini ABD şekillendirecek

Ayrıca istihdam göstergesi özel sektör istihdam verisi de gün içinde açıklanacak. Teknik olarak İlk destek noktası 2030 dolar takip edilirken bu seviye altında 2020 ve 2010 dolar diğer destek bölgeleri olarak ön planda. Kısacası Amerikan tarafında şekillenen veriler gözden uzak tutulamıyor.

Çeyrek altın 3259 lira seviyesinden fiyatlanırken gram altın da saat 11:00 itibarıyla da 1989 lira bandında kendine yer arıyor.

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Gram altında dün kurda yatay fiyatlama sürdü. Onstaki yukarı hareketle birlikte gram altın tarihi zirve seviyesini test etti. Gram altında 1985TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1995TL ve 2000TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilecek. Geri çekilmelerde ise 1980TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. 1970 lira ve 1960 lira seviyeleri de alım için denenebilecek noktalardan.