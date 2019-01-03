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Yatan prim toplu alınabilir

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, SGK'ya yatırılan primlerin toplu olarak geri alınabilmesine ilişkin gazetemize yöneltilen soruyu cevapladı.

03 Ocak 2019 Perşembe 12:21
Yatan prim toplu alınabilir

Soru: Eşim 2009 ile 2014 yılları arasında Bağ-Kur sigortalısı idi. 2014’de işi bıraktı. Bir sene de isteğe bağlı prim ödedi. SGK’ya yatırdığımı primleri toplu olarak iade alabilir miyiz? Selim Ç.

Cevap: Emekli olmak için gerekli yaşı tamamlayan ancak emeklilik için gereken prim gününü tamamlayamamış olan sigortalılar toptan ödeme alabilir. Yani yatırılan prim matrahının uzun vadeli sigorta kollarına ait kısmını daha açık ifadeyle SGK gün dökümünde görünen matrah toplamının yüzde 20’sini geri alabilir. Geri ödenen miktar her yıla ait prim matrahının yüzde 20’sinin, primin ait olduğu yıldan itibaren her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı kadar yani enflasyonun tamamı ve büyüme hızının yüzde 30’u kadar artırılarak ödenir.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 12:21
  1. Bağ-Kur sigortalısı
  2. Bağ-Kur
  3. prim
  4. SGK
  5. SGK'ya yatırılan primler
  6. SGK'ya yatırılan primlerin toplu olarak iadesi
  7. Emekli
  8. emeklilik için gereken prim günü
  9. sigortalılar
  10. toptan ödeme
  11. yatırılan prim matrahı
  12. SGK gün dökümü
  13. her yıla ait prim matrahı
  14. enflasyon
  15. büyüme hızı

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