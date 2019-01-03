Yatan prim toplu alınabilir

Soru: Eşim 2009 ile 2014 yılları arasında Bağ-Kur sigortalısı idi. 2014’de işi bıraktı. Bir sene de isteğe bağlı prim ödedi. SGK’ya yatırdığımı primleri toplu olarak iade alabilir miyiz? Selim Ç.

Cevap: Emekli olmak için gerekli yaşı tamamlayan ancak emeklilik için gereken prim gününü tamamlayamamış olan sigortalılar toptan ödeme alabilir. Yani yatırılan prim matrahının uzun vadeli sigorta kollarına ait kısmını daha açık ifadeyle SGK gün dökümünde görünen matrah toplamının yüzde 20’sini geri alabilir. Geri ödenen miktar her yıla ait prim matrahının yüzde 20’sinin, primin ait olduğu yıldan itibaren her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı kadar yani enflasyonun tamamı ve büyüme hızının yüzde 30’u kadar artırılarak ödenir.