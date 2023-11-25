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Gündem Yatan değil terleyen Cumhurbaşkanı! Başkan Erdoğan'dan sahnede telefon mesaisi
Gündem

Yatan değil terleyen Cumhurbaşkanı! Başkan Erdoğan'dan sahnede telefon mesaisi

Yeniakit Publisher
2023-11-25 16:59:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliği’nde konuştu. Sahneden inerken Erdoğan'a telefon uzatıldı. Her anını Türkiye için çalışarak geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda kiminle konuştuğu ise merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliği’nde konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin ihracatını en hızlı artıran 3’üncü ülke olduğunu söyledi. Türkiye’nin ihracat ortalamasının kilogram başına 1,3 dolar olduğunu söyleyen Erdoğan, “Açıkçası Türk ekonomisine yakıştıramıyorum.” dedi. Erdoğan, ihracatta nitelik artışına odaklanılmasının şart olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahnede konuşmasını bitirdiği anlarda yardımcısının kendisine telefon uzattı.

O anlarda hediye takdimi yapılacağını açıklayan sunucuya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret parmağını göstererek meşgul olduğunu ifade etti.

Gelen acil telefon sebebiyle hediye takdimi ise sonra gerçekleştirildi. Her anını Türkiye için çalışarak geçiren Erdoğan'ın telefonda kiminle görüştüğü merak edildi.

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