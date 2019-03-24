Yatalak hasta evindeki yangında can verdi Burdur'da yalnız yaşayan, köylülerin baktığı yatalak Veli Özkan, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Burdur Merkeze bağlı Düğer köyünde yalnız yaşayan, köylülerin baktığı yatalak Veli Özkan'ın (85) evinde, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören köylüler, Özkan'ı kurtarmak için eve girmeye çalıştı; ancak yangının büyümesi nedeniyle başarılı olamadı. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Özkan da evden çıkarıldı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, dumandan etkilenen Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Veli Özkan'ın cansız bedeni, Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.