Yatak odasındaki şifonyerin son çekmecesi gizli geçit!

ABD'nin New York kentinde tahminen iki asır boyunca gizli kalmış bir yapı keşfedildi. Bu yapı dönemin tarih uzmanlarını bile hayrete düşürdü. Manhattan'da yer alan bir evin yatak odasında bulunan şifonyerin en alt çekmecesi açılınca saklanmış dar bir tünelin içine doğru açılıyor. 19 yüzyıl döneminde kölelikten kurtulmak isteyen kişilere yardım amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı.

Manhattan Doğu 4. Cadde üzerindeki, bugün Merchant's House Museum adıyla tanınan dört katlı tuğla evde yapıldı. Dış cepheden bakıldığında 19. yüzyıl dönemindeki tipik evlere benzeyen bu bina, tarihçilerin açıklamasına göre bir dönem " güvenli sığınak" olarak kullanılmış olabilir.

ASLA ANLAŞILMAYAN YERDEN GÖRÜNMEZ GEÇİT

New York Post’un haberindeki detayda, bu gizli bölme 2 kattaki Batı duvarına yerleştirilmiş şifonyerin (dolabın) en alttaki ve en ağır çekmecesinin altında ortaya çıkarıldı.

Müze küratörü Camille Czerkowicz, araştırmacıların çekmeceyi tamamen çıkardıktan sonra zeminde yaklaşık 60 × 60 cm ölçülerindeki dikdörtgen bir açıklık fark ettiklerini belirtti. Bu dar girişin, zemin kata kadar inen dikey bir boşluğa ve oradan aşağıya uzanan bir merdivene bağlandığı anlaşıldı.

Uzmanlar, bu yapının o dönemde köle avcıları ve resmi görevlilerden saklanmak için özellikle ustalıkla ve gizli biçimde tasarlandığını ifade ediyor. Çünkü o yıllarda kaçak kölelere yardım etmek çok ağır yasal yaptırımlarla karşılanıyordu.

YENİ EV SAHİPLERİ GEÇİTTEN HABERSİZ

1832'de bu binayı inşa eden Joseph Brewster'in o dönemde yaygın olan köleliğe karşı olduğu belirtiliyor. Ev sahibi binaya 1835 döneminde Tredwell ailesine sattı. Ancak yeni ev sahipleri bu gizli geçitten habersiz olduğu belirtiliyor.

Mimarlık tarihçisi Patrick Ciccone'ye göre, o dönemde özellikle zengin beyaz New Yorklular arasında kölelik karşıtlığı oldukça ender rastlanan bir tutumdu. Uzmanların değerlendirmesine göre, Brewster'ın bu gizli yapıyı bilinçli bir şekilde tasarlamış olması oldukça yüksek bir olasılık taşıyor.