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Aktüel

Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna’ya takıldı

Van’da polis ekiplerince yapılan operasyonda bir evin yatak odasında narkotik madde arama köpeği Zeyna ile yapılan aramada 102 kilo 385 gram eroin ele geçirildi.

2020-04-28 10:22:34 -
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna’ya takıldı

Van’da polis ekiplerince yapılan operasyonda bir evin yatak odasında narkotik madde arama köpeği Zeyna ile yapılan aramada 102 kilo 385 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Hatuniye Mahallesi Tuşba Yolu Sokak üzerinde bulunan bir ikamette narkotik madde arama köpeği Zeyna’nın da katılımıyla arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Zeyna ile birlikte yapılan detaylı aramada, ikametin yatak odasında 4 adet çuval içerisinde 200 paket halinde toplam 102 kilo 385 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde gözaltına alınan ikamet sahibi Y.K., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

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