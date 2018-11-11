Yatak odanıza özen gösterin!



Öncelikle yatak ucunuzun "kıble"ye gelmemesine dikkat edin.



Odanızın temiz ve düzgün olması şarttır. Yatak odanızda tüm kıyafetlerinizi dolaplara kaldırın. Okuduğunuz kitaplar için bir kitaplık yapın.

Bazı kokuların stres azalttığı biliniyor. Aplik ampulünün üzerine sevdiğiniz uçucu bir yağdan birkaç damla damlatın. Ampul ısındığında koku odaya yayılacaktır. Rahatlatıcı kokular bergamot, papatya, lavanta, limon, mercanköşk, portakal çiçeği esansı, portakal, sandal ağacı’dır.

Yatak odanızdaki renge dikkat edin. Mavi kalp hızı ve kan basıncını düşürüyor. Sakinleştirici, rahatlatıcı etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Mavinin tonlarını da seçebilirsiniz. Eğer mavi boya hiç istemiyorsanız, mavi veya tonlarında yorgan, battaniye, yastık veya kilim kullanabilirsiniz.

AKARLARA DİKKAT

Yatak odanızda kesinlikle çalışma masası, telefon, tablet ve bilgisayar bulundurmayın.

Kötü havalar dışında odanızı iyice havalandırmayı ihmal etmeyin.

Düzenli olarak temizleyerek kir ve toz akarları yatak odanızdan uzaklaştırmak gerekir. Zemin, süpürgelikler, pencere kenarları ve yatak en çok tozun biriktiği alanlardır. “Titiz” insanlar bile bu sekiz noktayı sık sık temizleyi unuturlar.

Yataklarınız üzerinde toplanan ölü cilt, kir ve toz akarlarının miktarı dehşet vericidir. Astımdan ve akne sorunlarına sebep olabilir. İyi haber şu ki, her hafta mevresim takımlarını değiştirmeniz bu sorundan kurtulmanızı sağlar.

Yatağınız ve özellikle yastıklarınız terleme sebebiyle nemlenebilir. Terlemenin bazen siz bile farkına varamazsınız. Bunun için sabahları yastıklarını havalandırın. Nemli hissediyorsanız, yastık kılıfını çıkarın. Aksi halde nem içinde kalır ve bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlar.



Sentetik yastıklar, yorganlar, nevresimler, çarşaflar tehlikeli kimyasallar içerir. Aman yazın pamukludan, kışın yünlüden asla taviz vermeyin.

Keza yatağınızın alev geciktirici özellikte olmaması gerekir. Çünkü bu maddeler ağır kimyasallar taşır. Size yarardan çok zarar verir. Bazı kanser türlerine, doğum kusurlarına veya doğurganlık sorunlarına yol açtığını bile iddia ediliyor.

Çiçekler yatak odasını güzelleştirmekle kalmaz, aynı zamanda oksijenle doldururlar. Geceleri karbondioksit saldıkları şehir efsanesi bir palavradır! Günlük temizleyiciler, deterjanlar ve parfümlerin yaydığı zararlı bileşiklerin filtrelenmesine yardımcı olurlar. Mesela, fesleğen, yasemin, lavanta çiçeği, kılıç bitkisi, gardenya, kurdela çiçeği, kediotu faydalıdır..