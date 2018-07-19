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Yatağında uyurken polis uyandırıp kelepçe taktı

Sivas merkezli İzmir ve Kocaeli illerinde organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda zanlılardan biri yatağında uyuduğu sırada polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:21
Yatağında uyurken polis uyandırıp kelepçe taktı

Sivas merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken bir zanlı yatağında uykudayken polis tarafından uyandırılıp gözaltına alındı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 'suç işlemek amacıyla silahlı organize suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'çek ve senet tahsilatı', 'iş yeri kurşunlama', 'şantaj' ve 'kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi' suçlarını işlediği ileri sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

YATAKTAN UYANDIRIP GÖZALTINA ALDILAR

Sivas merkezli İzmir ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinden sayıda polisin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bilgisayar kasası ve bazı evraklara el konuldu. Bir zanlı yatağında uyurken eve giren polisler tarafından uyandırılarak gözaltına alındı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden Ü.K. ve O.K. tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve örgüt lideri olduğu iddia edilen A.K. ile diğer şüpheliler M.K., M.E., A.A., S.B., İ.Ö. ve M.Ş.'de bugün adliyeye sevk edildi.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 10:21
  1. Sivas
  2. Kocaeli
  3. İzmir
  4. polis
  5. kelepçe

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