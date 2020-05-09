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İSLAM

"Yatağına uzandığında şöyle duâ et..."

Peygamber Efendimiz (SAV); Müslümanlara tavsiye olarak yatağa uzanıldığında bir dua tavsiyesinde bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 23:12:00 -
"Yatağına uzandığında şöyle duâ et..."

îbni Arar (ra) rivayet ediyor...

Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Yatağına uzandığında şöyle duâ et: "Allah'ın adıyla. O'nun gazabından, şiddetli azabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveseleri ve yanımda bulunmalarından Allah'ın mükemmel sıfatlarına sığınırım."

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