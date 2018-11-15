Yatağı yorganı toplamayın, havalandırın..

Yataktan kalkar kalkmaz yatağımızı toplamayı artık alışkanlık ötesi bir davranış haline getiririz. Ancak bu ezberimizi bozmamız gereken araştırmalar yapılıyor.

Kingston Üniversitesi’nden yapılan araştırmalar, yataklarımızın toz akarlarıyla dolu olduğunu gösterdi. Bu akarlar sağlığımızı tehdit ediyor. Astım ve alerjileri daha da artıracak alerjenlerin üreme zemini oluşturuyor. Akarlar mikroskopik böcekler.

Deri döküntülerinden besleniyorlar

Bu mikroskopik böcekler insan derisinin döküntüleriyle beslenirler ve nemli ortamlarda gelişirler. Gece uyurken bedenlerimiz sıcak ve terli hale gelir ve bu toz akarlarının cildimizden beslenmesi için öncelikli hedefleri oluruz.

Sabahları yatağınızdan kalktığınız gibi yatağı toplar ve üstünü örtersek yaklaşık 1.5 milyon toz akarı için sıcak ve nemli bir ortam sağlamış oluruz. Oysa yatağınızı havalandırmalısınız. Akarlar havaya ve güneş ışığına maruz kalırlar ve birçoğu kuruyup ölür.

Akarlar nemli ortamda çoğalır. Nemi azaltmak için yataktaki havanın dışarı bırakılması gerek.

Havalandırın

Eğer yatağınızı havalandırmak için yorganınızı balkona asmak mümkün olmuyorsa, sabah kalktıktan yatağınızı toplamayın. Öğleden sonra yatağınızı toplayın.

Astım, Alerji ve İmmünoloji Merkezi evdeki toz alerjisiyle mücadele etmek için aşağıdakileri öneriyor.

Toz akarları asla evden tamamen yok edilemez. Toz akarları için farklı kimyasallar bulunsa da, doğal yöntemlerle de sayılarını çok azaltabilirsiniz.

Sıcaklık ve nemi düşürün

Evinizi kuru tutmak, toz akarlarının kontrolünün anahtarıdır. Nem oranı % 50’den fazla olduğunda, toz akarları gelişir. Bunun altında olursa gelişimi yavaşlar.

Kuru güneşli günlerde, evinizin pencerelerini en az bir saat açık bırakın.

Oda sıcaklığını da mümkün olduğunca düşük tutun. Bu size hem daha iyi bir uyku sağlayacak hem de toz akarlarının çoğalmalarını yavaşlatacaktır.

Evin tüm yüzeylerini haftada bir veya iki kez iyice tozunu almanız gerekiyor. Bunun için nemli bir bez kullanın. Böylece akarların havayla dağılmasını önlersiniz. Bezi daha sonra sıcak su ile yıkayın.

Toz akarları, yüksek sıcaklıklara dayanamadıkları için mevresim takımlarını yüksek sıcaklıkta haftada bir kez yıkayın.

Minder, yastık ve kilim gibi diğer yumuşak eşyaları bu ısıda ayda bir yıkayın. Yıkama sırasında birkaç damla okaliptüs uçucu yağı damlatın. Akarların yüzde 99’u yok olacaktır.

Bazı kumaşlar yüksek sıcaklıkta yıkanmaz. Bir torbaya koyarak onları dondurucuya koyabilirsiniz. 24 saat boyunca dondurucuda bekletin.

Duvardan duvara halıları özellikle yatak odasında çıkarın.

Evde evcil hayvan beslemeyin.

Evdeki nemi en aza indirin.

Şilte ve yastıklarda “akar önleyici” kılıf kullanın; nemli çarşafları sık sık sıcak suyla yıkayın.

Klima ünitesine yüksek verimli bir ortam filtresi takın.

Evinizi serin ve kuru tutmaya çalışın.

Peluş türü şeyleri evinize sokmayın