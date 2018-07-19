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Yatağan'da kömür bant sistemi çöktü: Yaralılar var!

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı, içerde kalan 2 kişi için kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:51
Yatağan'da kömür bant sistemi çöktü: Yaralılar var!

Muğla Valisi Esengül Civelek, Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çöktüğünü, ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, içerde kalan 2 kişinin kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Yatağan ilçesindeki termik santrale kömür taşıyan bant sistemi çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Muğla Valisi Esengül Civelek, "Yatağan Termik Santrali'ndeki kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu ilk olarak olay yerinde 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler içerde kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Santraldeki kurtarma çalışmaları sürerken ambulanslara alınan yaralılar bölgedeki hastanelere gönderildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 10:51
  1. Muğla
  2. Yatağan Termik Santrali
  3. iş kazası
  4. kömür bant sistemi

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