Yastık seçimi çok önemli

Rahat ve huzurlu uykunun bir yolu ise yastıklardan geçiyor. Boyun boşluğunuzu doldurarak sizi boyun fıtığından koruyacak ortopedik, anti bakteriyel ve doğal lateks dolgulardan yapılan yastıklar bu açıdan faydalı..

Yastık seçerken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta kuşkusuz hijyen. Başınızı koyduğunuz, yüzünüzü ve ağzınızı sürdüğünüz yastığın anti bakteriyel olması her şeyden önemli. Eğer alerjik bir bünyeniz varsa aldığınız yastığın anti alerjik özellikte de olması kaçınılmaz..

Uzun ömürlü, deforme olmayan, doğal yapısı gereği bakteri üretmeyen, yün, pamuk, kuştüyü ya da uyurken boynunuzun şeklini alan, bu bölgedeki ağrılara birebir, kolay yıkanabilen, hijyenik, ortopedik, doğal lateks dolgu malzemelerinden yapılan yastıkları tercih etmelisiniz.