  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: ABD ile diyaloğa hazırız Yalnızca büyük devletler bunu başarır! 11 il yeniden ayağa kalktı Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de! SGK başkanlığına yeni isim atandı 'Kent lokantası açtık' diye övünüyorlardı! Twerk'çü Sinem'den yemeğe enflasyon üstü zam Epstein pisliği Avrupa'yı sallıyor! Resmi soruşturma başlattılar Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı Bakan Uraloğlu inceleme yaptı! Malatya’nın yükü hafifliyor… Kuzey Çevre Yolu’nda sona doğru YPG'nin istismar alanları daralıyor! Suriye devlet televizyonunda Kürtçe sürprizi Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığına Adaylığını Açıkladı Barış masası yeniden kuruluyor! Zelenskiy Üçlü müzakereler için adresi açıkladı
Yerel Yastık altı yerini Yatak altı'na bıraktı!
Yerel

Yastık altı yerini Yatak altı'na bıraktı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yastık altı yerini Yatak altı'na bıraktı!

Kars'ta tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda, yatağın altından poşetler dolusu para çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince tefecilik suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

Türk Ceza Kanunu'nun 241. maddesi kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kars il merkezi ile Digor ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyona 15 ekip ve 55 polis katıldı.

Ekiplerce 4 ikamet ve 1 araçta yapılan aramalarda; 1 milyon 416 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, yaklaşık 1 milyon TL değerinde senet, 2 adet banka dekontu, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet muştalı kama ve 60 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.Ö. (43), R.A. (40), N.O. (38) ve A.S.O. (34) isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü'nce, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden tefecilik başta olmak üzere tüm suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, çalışmaların etkin bir şekilde artarak devam edeceği ifade edildi.

5 ilde tefecilere operasyon yapıldı
5 ilde tefecilere operasyon yapıldı

Gündem

5 ilde tefecilere operasyon yapıldı

Kan emici tefecilere operasyon
Kan emici tefecilere operasyon

Gündem

Kan emici tefecilere operasyon

Şanlıurfa’da dev vurguna jandarma tokadı! Milyarlarca liralık tefeci şebekesi çökertildi
Şanlıurfa’da dev vurguna jandarma tokadı! Milyarlarca liralık tefeci şebekesi çökertildi

Gündem

Şanlıurfa’da dev vurguna jandarma tokadı! Milyarlarca liralık tefeci şebekesi çökertildi

Ankara’da POS tefeciliği operasyonu! 56 kişilik şebeke çökertildi, 5 firari için arama sürüyor
Ankara’da POS tefeciliği operasyonu! 56 kişilik şebeke çökertildi, 5 firari için arama sürüyor

Gündem

Ankara’da POS tefeciliği operasyonu! 56 kişilik şebeke çökertildi, 5 firari için arama sürüyor

Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 5,7 milyar liralık para trafiği
Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 5,7 milyar liralık para trafiği

Gündem

Ankara'daki tefecilik soruşturmasında 5,7 milyar liralık para trafiği

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23