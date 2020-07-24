YAŞ’ta sürpriz yok

Kurban Bayramı dolayısıyla bir hafta erkene alınan ve “eski Türkiye’’nin en gerilimli faaliyetlerinden olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı, sessiz sedasız gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye’de gerçekleştirilen YAŞ Toplantısı’nda alınan kararlar da aynı gün açıklandı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şurada, TSK’da görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşüldüğü belirtildi.

General/Amiral sayısı 247 olacak

Kararların, Erdoğan tarafından onaylandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: “30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 35 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 294 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 general ve amiral, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiştir. Halen 226 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla da 247 olacaktır.

2 komutana önemli terfi

KK’dan Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi. KKK’da tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.”