Yassıada tutanaklarına yansıyan o cümle: "Sizi alıp Yassıada'ya tıkan kudret böyle istiyor"

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Cumhuriyetin ilanından itibaren yıllarca tek parti zulmünü yaşayan Türkiye’de ilk icraat olarak demokrasinin kurallarını oturtan, ezanı aslına çeviren, din dersini okullarda okutmaya başlayan, ülkenin her köşesini barajlara, yollara kavuşturup büyük bir kalkınma hamlesi başlatan Demokrat Parti iktidarına karşı 27 Mayıs 1960’da dış güçlerin kuklası olan cunta tarafından kanlı bir darbe gerçekleştirildi.

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan Yassıada'da kurulan düzmece mahkemede akılalmaz ve mesnetsiz suçlamalarla yargılandı.

Yassıada Mahkemeleri sonucunda 14 DP’li idama mahkûm edilmişti. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilirken, diğer partililerin ölüm cezaları da müebbet hapis cezasına çevrilmişti.

Kanlı darbeden 1 sene sonra 17 Eylül 1961’de düzmece mahkemenin kararı ile idam edilen Adnan Menderes’i dar ağacına gönderen kararın hukuki olarak değil Türkiye’yi karanlığa boğmak isteyen ‘üst aklın’ talimatı ile verildiği yıllar içerisinde ortaya çıktı.

Yassıada duruşma tutanaklarında mahkeme başkanına ait olan bir ifade Adnan Menderes ve arkadaşlarının haksız yere suçlandığı ve idama mahkum edildiğini gözler önüne serdi.

“Sizi alıp Yassıada’ya tıkan kudret…”

Tutanaklarda mahkeme başkanı, sanık Samet Ağaoğlu’nun savunmasında Menderes ve arkadaşlarını Yassıada’da yargılatan başka bir gücün olduğunu şu ifadelerle itiraf ediyor;

“Bu o kadar ayan beyan bir şey ki söylemeye bile hacet yok. Bugün Yassıada’da kapatılmış olan milletvekilleri kimler? İnkilap anında Meclis’te bulunanlar. Niçin, sizi alıp Yassıada’ya tıkan kudret böyle istemiş. Onu biz bilemeyiz.”

Darbecilerin ‘efendileri’nin talimatıyla milletin seçtiği lider Adnan Menderes ve arkadaşlarını, sonucu önceden belirlenmiş kurmaca mahkemelerle idam mahkum ettiği bizzat tutanaklardaki ifadelerde de gün yüzüne çıktı.