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Aktüel Yaşlılıkta rahat etmek için "Uzun Dönemli Bakım Sigortası" geliyor
Aktüel

Yaşlılıkta rahat etmek için "Uzun Dönemli Bakım Sigortası" geliyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yeni Ekonomi Programı kapsamında, vatandaşların uzun süreçli bakımlarını garanti altına alacak, özellikle yaşlılık dönemlerinde rahat etmelerini sağlayacak Uzun Dönemli Bakım Sigortası modelini hayata geçirecek - Kişilerin belli oranlarda katılım yapacağı yeni sigorta sisteminin 3 yıllık sürede tamamlanması hedefleniyor - Bakanlık ayrıca YEP kapsamında, gençlerin eğitimleri sonrası iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak amacıyla "staj portalı" kuracak - Çalışma izni kriterleri, yerel iş gücü piyasasının korunmasına ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacak şekilde yeniden belirlenecek - Engelliler, devlet korumasındaki gençler, dezavantajlı durumdaki kadınlar gibi özel politika gerektiren gruplar için yeni aktif iş gücü programları devreye alınacak, bu grupların özel sektörde istihdamlarına aracılık edilecek

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:59:34 -
Yaşlılıkta rahat etmek için "Uzun Dönemli Bakım Sigortası" geliyor

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında vatandaşların uzun süreçli bakımlarını garanti altına alacak, özellikle yaşlılık dönemlerinde rahat etmelerini sağlayacak Uzun Dönemli Bakım Sigortası modelini hayata geçirecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan 2021-2023 dönemine ilişkin YEP'de, çalışma hayatından dezavantajlı durumdaki vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya uzanan tedbir ve politikalara da yer verildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 yıllık sürede bakım ekonomisi alt yapısını güçlendirmek üzere yeni uygulamaları devreye alacak. Bu çalışmalar kapsamında Uzun Dönemli Bakım Sigortası'na ilişkin yeni bir model oluşturulacak.

Vatandaşların uzun dönemli bakımlarını garanti altına alabilmesini ve özellikle yaşlılık dönemlerinde rahat etmelerini sağlayacak modelle kişilerin belli oranlarda katılım yapacağı yeni bir sigorta sistemi uygulamaya alınacak.

- İşsiz durumdaki vatandaşlar için özel politikalar geliştirilecek

Bakanlık, YEP kapsamında işsiz durumdaki kişilerin profil, beceri, beklenti ve istihdam edilebilmelerini engelleyen unsurların tespit edilmesi ve bu kişilere yönelik özelleştirilmiş politikaların uygulanması amacıyla "İşsiz Profil Envanteri Araştırması"nı yapacak.

2022 yılının aralık ayında tamamlanması planlananan araştırmadan çıkacak sonuçlar, işsizlikle mücadele çerçevesinde hayata geçirilecek politikalara da ışık tutacak.

Oluşturulacak dijital kütüphane ile İŞKUR tarafından sunulan eğitimlere erişim imkanı sağlayacak olan Bakanlık, gençlerin kariyer planlamalarında da etkin bir danışmanlık hizmetini devreye alacak.

Bu kapsamda, gençlerin eğitimleri sonrası iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak amacıyla "staj portalı" kurulacak.

- Geleneksel meslekler yeniden canlandırılacak

Bakanlık, YEP'e göre Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim sisteminin yapısını güçlendirilmesi ve reel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacının sektörle iş birliği içinde karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütecek. Bu doğrultuda Ulusal Meslek Standartları ve yeterlilikler belirlenecek, mesleki yeterlilik belgeli ve nitelikli iş gücü sayısı artırılacak.

Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklerin tekrar canlandırılması ve bu kapsamda istihdam olanaklarının artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar teşvik edilecek.

- Çalışma izni kriterleri yeniden belirlenecek

Yeni dönemde kayıt dışı istihdamla mücadelede etkinliği artırmak üzere yeni uygulamaları hayata geçirecek olan Bakanlık, çalışma izni kriterlerini de yerel iş gücü piyasasının korunmasına ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacak şekilde yeniden belirleyecek.

Ayrıca sektörel farklılıklar göz önünde bulundurularak iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkinleştirilmesi için "simülasyon", "tahminsel modelleme" gibi yeni nesil yöntemlerle, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin kapasite artırılacak.

- SGK listede yer alan yurt dışı ilaçlarının tamamını temin edecek

YEP'e göre, kamu kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesinde (Ek 4/C) yer alan yurt dışı ilaçlarının tamamı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından temin edilecek.

Türkiye'deki tıbbi cihaz sektörünün istihdam ve üretim payının artırılmasına katkı sağlamak amacıyla ihracat ve iç pazar odaklı inovatif bir iş ortamı oluşturulacak.

- "Bağımlılık ve suç eğilimleri" araştırması yapılacak

Bakanlık, ailelerin bağımlılık ve suç eğilimi ile ilgili risk bazlı profillerinin çıkarılmasını sağlamak amacıyla yeni bir sosyal araştırma da yapacak. Araştırmanın gelecek yıl aralık ayında tamamlanması öngörülüyor.

Mükerrerliklerin engellenmesi, kamu kaynaklarında etkinliğin sağlanması için sosyal yardımlarda bütüncül yapıyı güçlendirecek olan Bakanlık, engelliler, devlet korumasındaki gençler, dezavantajlı durumdaki kadınlar gibi özel politika gerektiren gruplar için yeni aktif iş gücü programlarını devreye alacak. Bu grupların özel sektörde istihdamlarına aracılık edilecek.

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