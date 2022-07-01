Merakla beklenen asgari ücret zammı açıklandı. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, yeni asgari ücretin net 5 bin 500 lira olduğunu, işverene de 100 lira destek verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca bunun bir ara zam olduğunu gerçek zammın yılbaşında yapılacağını ifade etti.

Asgari ücret zammıyla yaşlı, engelli, işsizlik maaşında da artış yaşandı. Peki, yaşlılık aylığı ne kadar oldu?

Yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığı ne kadar son durum:

Asgari ücrete yüzde 25 oranında bir artış yaptık. Asgari ücret net 5 bin 500 lira. 65 yaş aylığı 1296 TL olarak ödeniyordu. Artışın ardından yaşlılık aylığının ne kadar olacağına ilişkin resmi açıklama yapılmadı ancak 65 yaş aylığının 1684 TL olması bekleniyor.