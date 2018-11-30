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Yaşlılık aylığı ne kadar? Yaşlılık aylığı başvuru formu

AK Parti, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi için TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu. Yaşlılık aylığı ne kadar? Kimler yaşlılık aylığı alabilir? Yaşlılık aylığı başvuru formu nasıl doldurulur?

30 Kasım 2018 Cuma 14:03
Yaşlılık aylığı ne kadar? Yaşlılık aylığı başvuru formu

AK Parti, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi için TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu. Yaşlılık aylığı ne kadar? Kimler yaşlılık aylığı alabilir? Yaşlılık aylığı başvuru formu nasıl doldurulur?

AK Parti'nin, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, kira bedellerinde TÜFE'nin artış oranının baz alınması, Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde, devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Yaşlılık aylığı alan binlerce kişi, torba yasa ile ekstra zam elde etmişti. Aylığın tutarı Haziran’da 265.79 TL’den 500 TL’ye çıktı. 3’er aylık dönemler halinde alınan yaşlılara ödenecek tutar da 797.28 TL’den 1500 TL ulaşmıştı.

Yaşlılık maaşı alma şartları neler?

Bu maaşı alabilmek için 65 yaşın doldurulması gerekiyor. Daha sonra aranan şart, 65 yaşını doldurmuş olan kişinin hiçbir sosyal güvencesi olmayacak. Bunun yanında nafaka alan kişiler 65 yaş maaşından yararlanamıyor. Bu şartları taşıyanlar yaşlılık aylığı alabilir - Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli maaşı ya da farklı bir geliri olan kişiler,

- Sigorta primini yatıranlar ile herhangi bir işte sigortalı olarak çalışanlar,

- Nafaka alan kişiler ya da bunu alma hakkı olacak olan kişiler,

- Sosyal Hizmetler kanununun ilgili hükmü gereğince harçlık alanlar,

- Hane halkının ortalama geliri asgari ücretin 1/3’ünden (üçte birinden) fazla olan kişiler. Yukarıda belirtilen kişilerin 2022 aylığını alma hakları bulunmamaktadır. Bundan dolayı burada belirtilen şartları taşıyanların başvuruları reddedilmektedir.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 14:03
  1. Yaşlılık aylığı ne kadar?
  2. Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu
  3. yaşlılık aylığı başvuru şartları

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