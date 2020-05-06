Yaşlılara maske ve kolonya

Viranşehir Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıttı.

Maske ve kolonyaların dağıtımına Atatürk Mahallesinde devam eden ekipler maske ve kolonyaları paketleyerek adreslere götürdü. Hijyen paketinde imsakiye ve korona virüsten nasıl korunacağını gösteren 14 maddelik el broşürü de yer aldı. Yapılan hizmetle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Viranşehir Belediyesi olarak evden çıkmaları riskli olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan saygıdeğer büyüklerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Korona virüs ile mücadele konusunda alınacak tedbirlerin önemine vurgu yaparak kendilerine kolonya, maske, 14 altın kural bilgilendirme broşürü ve Ramazan imsakiyesi hediye ettik. El ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde tüm zorlukların üstesinden geleceğiz" dedi.

Yaşlıları ziyaret edip ihtiyaçlarını soran belediye görevlileri, kendilerine Başkan Salih Ekinci’nin selamını iletti. Hijyen paketini alan vatandaşlar ise, “Allah ondan da sizden de yüz bin kere razı olsun. Bizleri unutmuyor, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum ” diye konuştu.