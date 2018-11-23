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Yaşlılar için ölümcül tehlike bu

Hanımlarda menopozdan sonra kemik yoğunluğu azalabilir. “Osteoporoz “adı verilen bu durum onlar için büyük tehlikedir. En basit darbe ile bile kemikler kolayca kırılabilir.

23 Kasım 2018 Cuma 18:00
Yaşlılar için ölümcül tehlike bu

ABD Ulusal Osteoporoz Vakfı, ABD'de 10 milyondan fazla insanda osteoporoz bulunduğunu hesaplamıştır. Ayrıca 19 milyon kişide düşük kemik kütlesi (osteoporoz ve kırık riskini artıran bir durum) bulunmaktadır.

OSTEOPOROZ VE KIRIKLAR NASIL ÖNLENEBİLİR?

Yeterli miktarda kalsiyum almalısınız. Yani günde en az 1200 mg. Mesela bir bardak sütte yaklaşık 300 mg kalsiyum bulunmaktadır. Ayrıca D vitamini.. Sütte D vitamini de vardır.

Düşme ve kırık riskini azaltmak için düzenli olarak yürüyüş ve kas güçlendirici egzersizler yapın..

Sigara içmekten kaçının ve alkolden kesinlikle uzak durun. Gerek sigara gerekse alkol, osteoporoz riskini artırmaktadır.

KALÇA KIRIKLARI

Kırıklar ve komplikasyonları, osteoporozun en ciddi sonuçları arasındadır. En sık kalça, omurga ve el bileği kırıklarına rastlanır. Bunların en vahimi kalça kırıklarıdır. Kalça kırıkları ölüme ve sakatlığa yol açar. Tedavi ancak 3 kişiden birinde sonuç vermektedir.

Hafif de olsa tüm düşmelerde doktora görünmekte, rontgen çektirmekte fayda vardır.

Unutmayın, aldığınız ilaçlar, uyanıklık durumunuzu ya da dengenizi etkileyebilir. Bundan dolayı düşebilirsiniz. Görme ya da işitme bozukluğu; kas gücü, koordinasyon ya da reflekslerde azalma; dengeyi etkileyen hastalıklar düşmesebepleri arasındadır.

Ne yapmalısınız?

Bütün serbest teller, kordonlar ya da parça halıları yerden kaldırın. Sabit halıların yere düz olarak tam yapıştığından emin olun.

Banyo küveti, duş ya da mutfak musluğunun önü gibi ıslak olabilecek zeminlerin yanına tutunmaya mahsus kulplar ve yere düşmeyi önleyen paspaslar koyun.

Merdivendeki tırabzanların sabit olmasına dikkat edin

Evin iyi ışıklandırılmasına dikkat edin. Gece kalkarken ışığı açın.

Sağlam lastik tabanlı terlikler, dışarıda aynı nitelikte ayakkabılar giyin.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 18:00
  1. osteoporoz
  2. kemik sağlığı
  3. yaşlılıkta dikkat edilmesi gerekenler

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