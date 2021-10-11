Yaşlılar için Aktif Yaşam Merkezi

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde Aktif Yaşam Merkezi kuruluyor. 65 yaş üstü kadın, erkek 50 kişiye hizmet verecek merkezde günlük aktiviteler düzenlenecek.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından sağlık alanında yapılan yatırımlarla hastane görünümüne kavuşan ve vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmetinin verildiği belediyenin sağlık işleri müdürlüğü her geçen gün kendisini geliştirerek yoluna devam ediyor.

Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte, belediyenin sağlık işleri müdürlüğünü ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen burada sağlık personeli ile bir araya geldi, çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunurken, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Müdürlüğün yapmış olduğu çalışmalardan dolayı çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Yapmış olduğunuz yakın davranışlarınızdan dolayı vatandaşlarımız oldukça mutlu. O kadar çok dua alıyorsunuz ki, bu duaları çok daha fazla alacak şekilde altyapıyı oluşturup daha çok insana ulaşmanızı sağlayacağız. Bu yakın ilginizden dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hiçbir şikayet almadım, aksine çok güzel mesajlar alıyorum. CİMER genelde şikayet birimidir ancak sizler için CİMER’den hep teşekkürler geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

Müdürlüğün sağlık birimlerini tek tek dolaşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminde tedavi alan bir vatandaş ile sohbet etti, tedaviyi gerçekleştiren fizyoterapistten bilgiler aldı. Düşme sonucu el bileğini kıran bir vatandaş, belediyenin sağlık işlerinde tedavi gördüğünü belirterek, “Allah razı olsun. Bana çok faydası oluyor. Buradan sağlığıma kavuşup sayenizde çıkacağım” ifadesinde bulundu.

"Fizik tedavi sağlık işlerinde veriliyor"

Belediye Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven de merkezde tedavi almak isteyen ancak engelli olduğu için gelemeyen vatandaşlar için de belediyeye kazandırılan engelli nakil hizmet aracının hizmet verdiğini belirtti.