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Aktüel Yaşlılar, geçici süreyle diğer yaşlı bakım kuruluşlarına nakledilecek
Aktüel

Yaşlılar, geçici süreyle diğer yaşlı bakım kuruluşlarına nakledilecek

Ankara'da özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde çıkan yangın ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 23:09:00 -
Yaşlılar, geçici süreyle diğer yaşlı bakım kuruluşlarına nakledilecek

yeniakit.com.tr

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yangınla ilgili yapılan açıklamada, “Ankara’da özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde 13:15 sularında bir yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kurum çalışanlarının ve kuruluş sakinlerinin sağlık durumları iyidir. Söz konusu yaşlı bakım merkezinde 45 yaşlımız hizmet almaktadır. Yaşlılarımız, tedbir amaçlı hastanede sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından geçici süreyle diğer yaşlı bakım kuruluşlarına nakledilecektir” denildi.


Yeni Akit Gazetesi

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