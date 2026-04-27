Kral Abdullah'tan Trump'a telefon! Orta Doğu'daki yangını söndürmek için diplomasi trafiği hızlandı!

Orta Doğu'nun ateş çemberinden geçtiği bu kritik günlerde, Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşen Kral Abdullah, bölgedeki gerilimi düşürmek ve sarsılan istikrarı yeniden tesis etmek için Washington ile temaslarını sıklaştırdı. Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin bölgedeki son gelişmeleri masaya yatırdığı ve kapsamlı bir sükunetin şart olduğu konusunda fikir birliğine vardığı bildirildi.