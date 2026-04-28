Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Hem suçlu hem alıngan! Kazadan sonra söyledikleri ağızları açık bıraktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, girilmez yazan sokağa girip motosikletle çarpışan sürücünün sözleri pes dedirtti.

Kaza; Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Zeynel Şenol Köprüsü istikametine seyir halindeki Ahmet M.'nin kullandığı 07 ALU 972 motorlu bisiklet sokak kesişimine geldiğinde, girilmez levhası olmasına rağmen sağ şeritten aniden sol tarafa dönerek karşı yönden sokağa girmeye kalkan Mehmet D.'nin kullandığı 07 LLU 26 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yaptığı hatanın kazaya neden olduğunun bilincinde olan otomobil sürücüsü Mehmet D. "Bu adam taa şuradan geliyordu. Beni gördü, ben durdum, Bakmadı gelip bana çarptı. Baksaydı kurtarabilirdi ama bakmadı" dedi.

Polis memurunun "Buraya girmenin yasak olduğuna dair tabelayı görmedin mi?' şeklindeki sorusu üzerine "Ben şuraya kasaba girecektim. Ama o beni gördüğü halde gelip çarptı" dedi.

