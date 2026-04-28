  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kültür Sanat
6
Yeniakit Publisher
800 yıllık Sultanhanı’na yoğun ilgi! Türk dizileri turistlerin rotasını değiştirdi
DHA

800 yıllık Sultanhanı’na yoğun ilgi! Türk dizileri turistlerin rotasını değiştirdi

Aksaray’da 1229 yılında Birinci Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Sultanhanı Kervansarayı, Türk dizilerinden etkilenen yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

#1
Foto - 800 yıllık Sultanhanı’na yoğun ilgi! Türk dizileri turistlerin rotasını değiştirdi

Aksaray’da 800 yıldır ayakta duran Sultanhanı Kervansarayı, son yıllarda yabancı turistlerin ilgi gösterdiği tarihi duraklardan biri haline geldi.

#2
Foto - 800 yıllık Sultanhanı’na yoğun ilgi! Türk dizileri turistlerin rotasını değiştirdi

Birinci Alaeddin Keykubad döneminde yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, Anadolu Selçuklu döneminden günümüze ulaşan ve türünün en büyüğü olarak biliniyor. Kervansaray, restore edildikten sonra boş odaları aslına uygun hale getirilip, turizme kazandırıldı. 800 yıldır ayakta olan ve 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Sultanhanı Kervansarayı’nı yılda ortalama 200 bin yabancı turist ziyaret ediyor.

#3
Foto - 800 yıllık Sultanhanı’na yoğun ilgi! Türk dizileri turistlerin rotasını değiştirdi

Aksaray Turizmciler Derneği Başkanı da olan Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, "Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük kervansarayı Sultanhanı'na 200 bin biletli turistimiz geldi. Biz meclis kararıyla yerli misafirlerimizden ücret almama kararı aldık. Bunu da kendi kültürümüzü tanıtmak için yaptık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibe verdi, biz de restorasyonunu tamamladık. Han odalarını günün şartlarında nasıl yaşanmışsa, o şekilde yaşatılması istedik. O döneme ait mutfak, Alaaddin Keykubat’ın han odası, yaşam odası, hamamı ve ahi odasını güzel bir şekildi teşhir ediyoruz. Daha önce gelen misafirlerimiz, 15 dakika kervansarayı gezip gidiyorlardı. Şimdiyse saatlerce buradan çıkamıyorlar. Savaşlar durursa hedefimiz 600-700 bin turist ağırlamak" dedi.

#4
Foto - 800 yıllık Sultanhanı’na yoğun ilgi! Türk dizileri turistlerin rotasını değiştirdi

Türk dizilerinin turizme katkısına değinen Solak, "Önceleri buraya çok az İtalyan turist gelirken şu anda en fazla İtalyanlar gelmeye başladı. Endonezyalılar, bizim dizilerimizden etkilenip geliyor. Güney Afrika ülkelerinden geliyorlar. Bu da çok şaşırtıcı. Her gelen Sultan Süleyman diye bahsediyor. Bütün dizilerimizi seyrediyorlar. Önceden İngiliz ile Alman turistler gelirken, şu anda global bir şekilde yabancılar geliyor. Burada her ülkeden gelen turistleri misafir ediyoruz" diye konuştu.

#5
Foto - 800 yıllık Sultanhanı’na yoğun ilgi! Türk dizileri turistlerin rotasını değiştirdi

İngiliz turistlere Sultanhanı'nı tanıtan profesyonel tur rehberi Doç. Dr. Nur Ündey ise "Kervansaray, son yıllarda yapılan değişimle çok daha güzel ve etkileyici bir hale geldi. Özellikle restorasyonla bu boş odaların işlevlerinin ne olduğunun anlaşılması ve buradaki hali sergisiyle bir anlam bulmuş oldu. Kervansaray gerçek anlamını bulduğu düşünüyorum. İngiliz grubu ilk kez bir hanı gezmiş oldu. İpek yolunun gerçekten yaşandığı bir yere gelmek onlar için çok etkileyici oldu" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23