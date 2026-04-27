Büyükelçi bakanlığa çağrıldı! Ukrayna'dan İsrail'e "çalıntı tahıl" uyarısı
Dünya

Büyükelçi bakanlığa çağrıldı! Ukrayna'dan İsrail'e "çalıntı tahıl" uyarısı

Büyükelçi bakanlığa çağrıldı! Ukrayna’dan İsrail’e "çalıntı tahıl" uyarısı

Ukrayna, Rusya’nın işgal ettiği bölgelerden elde edildiğini öne sürdüğü tahılın İsrail’e ulaştırılmasına tepki gösterdi...

Ukrayna ile İsrail arasında tahıl sevkiyatı üzerinden yeni bir diplomatik gerilim başladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, İsrail’e Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna topraklarında elde ettiği tahılı kabul ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

 

Sybiha, "Dostane Ukrayna-İsrail ilişkileri her iki ülkeye de yarar sağlama potansiyeli taşımakta olup, Rusya’nın çalıntı Ukrayna tahılıyla yürüttüğü yasadışı ticaret bu ilişkileri zedelememelidir. Hayfa’ya çalıntı mal teslim eden önceki gemiye ilişkin Ukrayna’nın meşru talebine İsrail’in neden uygun bir yanıt vermediğini anlamak güçtür. Şimdi aynı nitelikteki bir başka geminin Hayfa’ya ulaşmasıyla birlikte İsrail’i çalıntı tahılı kabul etmemesi ve ikili ilişkilerimize zarar vermemesi konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Bu bağlamda protest notamızı sunmak ve gerekli adımların atılmasını talep etmek üzere İsrail Büyükelçisi’ni yarın sabah Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na resmen çağırdık" dedi.

 

Gemi 43 bin ton tahıl taşıyordu

Ukrayna tahılını taşıdığı iddia edilen Rusya bandıralı ABINSK adlı ilk kuru yük gemisi 12 Nisan’da İsrail’in Hayfa kentine ulaşmış ve 15 Nisan’da ayrılmıştı. Ukrayna, İsrail’e söz konusu gemiye el koyması çağrısında bulunmuştu. Geminin 43 bin ton tahıl taşıdığı öne sürülmüştü. Ukrayna, bir Rus gemisinin daha bugün Hayfa’ya Ukrayna tahılı taşıdığını açıkladı.

