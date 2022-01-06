Yaşlı ve engelli aylıkları ne zaman yatacak? 65 yaş Evde bakım aylığı ocak ödemesi ne zaman yatacak?

Engelli maaşı ve yaşlılık maaşı ne zaman ödenecek? Mart ayının başının gelmesiyle birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan maaş alan engelli ve 65 yaş üzeri vatandaşlar, 2022 maaşlarının yatırılacağı tarihi araştırıyor. Peki 65 yaş aylağı yattı mı? Evde bakım aylığı ocak ödemesi ne zaman yatacak?

Engelli evde bakım parası yatmaya başladı mı?

Yaşlı ve engelli aylıkları ne zaman yatacak? 65 yaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sevindiren haberi verdi, paralar hesaplara yatmaya başladı. Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara aktarıldığını açıkladı.

Derya Yanık, yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hakkında açıklama yaptı. Ocak ayı içerisinde yaklaşık 640 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını belirten Bakan Yanık, engelli aylıkları için ise 495 milyon TL'lik ödemesi yapacaklarını söyledi. Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1 milyar 135 milyon TL’yi aşan bir ödeme yapacaklarının altını çizen Bakan Derya Yanık, “Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Engelli aylığı ve yaşlılık maaşı ne zaman yatacak?

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Derya Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ile bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız” dedi.

Engelli ve Yaşlılık maaşları her ayın 5’inden 9’una kadar, maaş alan engelli vatandaşların hesaplarına geçer. Maaş ödeme günleri ise doğum tarihinin son rakamına göre belirlenir. İşte o tarihler…

Doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5’inde,

Doğum tarihinin son rakamı 1 ve 6 olanlar ayın 6’sında,

Doğum tarihinin son rakamı 2 ve 7 olanlar ayın 7’sinde,

Doğum tarihinin son rakamı 3 ve 8 olanlar ayın 8’inde,

Doğum tarihinin son rakamı 4 ve 9 olanlar ayın 9’u ve sonrasında maaşlarını alırlar.

Engelli maaşı ne kadar?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları asgari ücret zammıyla birlikte arttı.

Engel oranı yüzde 40-69 arası olan vatandaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 yılında 842,81 lira oldu.

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 yılında bin 264,20 lira oldu.

Engelli maaşı alma şartları neler?

En az yüzde 40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.

18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.

Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır.

Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır. Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.

Engelli aylığı nedir, nasıl alınır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen engelli aylıkları, 65 yaşını doldurmayan ancak yetkili hastanelerden alınan sağlık raporları sayesinde yüzde 40, yüzde 69 ya da yüzde 70 engelli olduğu tespit edilen vatandaşlara ödenen 3 aylık maaşlardır.

65 yaş aylığı nedir?

Yaşlılık aylığı nedir kimler alır? 65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık da 543 liradan 601 liraya çıktı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmaması veya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor. Çocuklarının yanında yaşayan yaşlılar için yapılan gelir testinde daha önce, birlikte yaşadıkları çocuk ve torunlarının gelirleri de dikkate alınıyordu. Bu uygulamaya son verildi. Artık sadece kendilerinin ve varsa eşlerinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin 610 liradan az olması koşulu aranıyor.

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar oldu?

2022 yılında evinde hasta, engelli ve yaşlı bakan kişilere evde bakım maaşı 2706 lira verilecek. Zamlı, yeni evde bakım maaşları ocak ayında hesaplara yatacak. Bakiye sorgulama işlemi ise e devlet üzerinden yapılacak.