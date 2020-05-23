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Yaşlı kadının telefonla üçüncü kez dolandırılmasına polis engel oldu

Mersin'de daha önce 208 bin avro ve 200 bin lirasını dolandırıcılara kaptıran kadını, yeniden dolandırmak isteyen şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:49:42 -
Yaşlı kadının telefonla üçüncü kez dolandırılmasına polis engel oldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde 72 yaşındaki kadını daha önce 208 bin avro ve 200 bin lira dolandıran zanlıların arasında olduğu belirlenen şüpheli, üçüncü girişiminde yakalandı.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da yaşarken memleketi Silifke'ye yerleşen A.D.G (72), bankadan yüklü miktarda para çekmek isterken endişeli tavırları nedeniyle görevlilerin dikkatini çekti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin telefonla yönlendirdikleri kadını dolandırmaya çalıştığını belirledi.

Kadından 45 bin avro isteyen şüphelilerin, Erdemli Devlet Hastanesi yakınlarını buluşma yeri olarak ayarladığını tespit eden polis, bölgede önlem aldı.

Polis, kadından parayı alacağı sırada H.E'yü suçüstü yakaladı, diğer şüpheliler ise kaçtı.

A.D.G'nin benzer yöntemle, H.E'nin da arasında olduğu şüphelilere, ilk seferde 208 bin avrosunu, ikinci girişimde de 200 bin lirasını teslim ettiği belirlendi.

Zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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