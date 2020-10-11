Yaşlı kadının feci ölümü! Bahçe sahibi gözaltına alındı
Elazığ'da kesimi yapılan kavak ağacı, yolda yürüyen bir kadının üzerine düştü. Yaşlı kadın olay yerine yaşamını yitirirken, bahçe sahibi ve ağacı kesen şahıs gözaltına alındı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde üzerine ağaç devrilen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Güney köyünde Cemal D'ye ait bahçede kesimi yapılan kavak ağacı, yolda yürüyen Rabia Durmuş'un (75) üzerine devrildi.
Durmuş, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bahçe sahibi Cemal D. ile ağacı kesen İsmet C, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.