Yaşlı kadının cesedi derede bulundu
İzmir'in Tire ilçesinde 95 yaşındaki kadının cesedi derede bulundu.
İzmir'in Tire ilçesinde 95 yaşındaki kadının cesedi derede bulundu.
Armutlu Mahallesi'nde yaşayan 95 yaşındaki Hamide Koca'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya haber verip arama çalışması başlattı.
Arama sonucu Koca'nın cesedi evinin yakınlarındaki derede bir köprünün ayağında bulundu. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkardı.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Alzheimer hastası Koca'nın, ailesi evde olmadığı sırada dere kenarına gittiği ve yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereye düşmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor.